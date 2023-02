SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, na última sexta-feira (17), o compositor e oboísta Gerald Fried, que colaborou com músicas para as séries "Star Trek" e "Raízes", além de ter colaborado com o diretor Stanley Kubrick em seus primeiros longas.

Vencedor do Emmy pelo trabalho em "Raízes" ao lado de Quincy Jones, nos anos 1970, e indicado ao Oscar em 1976 pela música de "Birds Do It, Bees Do It", Fried morreu devido a uma pneumonia, confirmou sua mulher, Anita Hall, à revista The Hollywood Reporter.

Sua carreira no audiovisual começou a partir do momento em que Fried e Kubrick se conheceram num campo de beisebol no Bronx no início dos anos 1950. Ele colaboraria com o curta inaugural do diretor, "O Dia da Luta", de 1951, ele atuaria ainda nos longas "Medo e Desejo", de 1953, "A Morte Passou por Perto", de 1955, "O Grande Golpe", de 1956, e o celebrado "Glória Feita de Sangue", de 1957.

No cinema, ainda atuou ao lado do produtor Roger Corman em clássicos como "Dominados pelo Ódio", de 1958, "The Cry Baby Killer", do mesmo ano, e "A Vida de um Gângster", de 1959. Outras parcerias célebres incluem ainda filmes de Robert Aldrich e Larry Peerce.

Já na TV, seu portfólio é ainda maior, com músicas para as séries "Perdidos no Espaço", "Missão Impossível", "O Agente da UNCLE" e outros.

Fried trabalhou pela primeira vez na série original de "Star Trek", ou "Jornada nas Estrelas", da NBC no meio da primeira temporada, mas seu trabalho ficou mais notável a partir da abertura da segunda temporada, "Amok Time", além de trilha "The Ritual/Ancient Battle/2nd Kroykah", que acompanha a luta mortal entre Kirk, papel de William Shatner, e Spock, vivido por Leonard Nimoy.

Além dos mais de 40 filmes e 30 produções na TV, Fried também atuou na luta contra o HIV após perder um filho de cinco anos para a doença em 1987, após ter nascido prematura e ter recebido diversas transfusões de sangue, quando contraiu o vírus. Ele deixa quatro filhos, seis netos e três bisnetos.