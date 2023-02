SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a cobertura dos blocos de Carnaval no Recife, o repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da Record, foi beijado na boca à força por uma mulher que ele entrevistava. Casado, ele disse que aquilo não podia acontecer, mas acabou ouvindo que "casado não é capado" e recebeu outro beijo dela.

Procurado, o jornalista disse à reportagem que nunca é correto um beijo sem consentimento e que a prática precisa ser combatida como assédio. No caso dessa telespectadora, ele afirma que não foi a primeira vez que ela o abordou dessa forma.

"No dia da gravação do cantor João Gomes no Marco Zero do Recife, também foi assim. Ela tem essa característica espontânea e até 'maluquinha' mesmo. Por isso não acredito que tenha feito por maldade. Já conversei com ela", revela Rodrigo.

Porém, nas redes sociais muita gente condena a atitude da mulher. "Se fosse o oposto, seria muito assédio", disseram alguns perfis.

Apesar de ter levado na esportiva, Rodrigo afirma que quer usar desse episódio como exemplo. "Brincadeiras à parte, o fato é importante para fazer o alerta ainda mais nessa época de Carnaval. Nada de beijo forçado, porque é assédio, sim! Quanto ao meu casamento, está tudo bem", conta.