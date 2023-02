SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma obra da famosa série de balões em formato de cachorro criada por Jeff Koons foi completamente destruída por uma visitante da feira Art Wynwood, em Miami, uma das mais importantes do circuito de arte dos Estados Unidos. A escultura era avaliada em US$ 42 mil, cerca de R$ 216 mil.

Azul, medindo 40 centímetros de altura e quase 50 de comprimento, a escultura em forma de cão feito de látex se quebrou em vários pedacinhos. Delicada, a porcelana era exibida sobre um pedestal transparente quando uma colecionadora a cutucou com o dedo, na última quinta-feira.

Um dos destaques que a galeria Bel-Air Fine Art levou ao evento, a obra de Koons tinha seguro. Seus pedaços agora estão numa caixa, esperando para que funcionários da empresa avaliem o dano.

"Antes mesmo de entender o que houve, já estavam pegando os pedaços da obra com uma vassoura e uma pá de lixo", disse Stephen Gamson, um colecionador e artista, ao The New York Times.

Ele viu, então, uma oportunidade para capitalizar sobre o incidente, e se ofereceu para comprar os cerca de cem pedaços de porcelana, na esperança de que eles valham alguma coisa. Ele aguarda uma resposta da galeria.

"A vida parou por 15 minutos, com todos cercando a obra", disse ainda Cédric Boero, um dos diretores da Bel-Air Fine Art. Segundo ele, a mulher responsável pelo incidente pediu desculpas e "queria desaparecer" de vergonha.

Para os colecionadores de outros dos cachorros de balão de Koons, que variam em tamanho e cor e estão espalhados pelo mundo, a destruição da escultura pode ser um bom sinal, já que agora há 798 exemplares como aquele, não mais 799, aumentando a raridade e o valor da escultura de porcelana.