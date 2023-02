SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Avatar: O Caminho da Água" enfim ultrapassou "Titanic" nas bilheterias mundiais de cinema e ocupa agora a terceira colocação na lista, com US$ 2,243 bilhões, cerca de R$ 11,58 bilhões, arrecadados até aqui. O longa de 1997 sobre o trágico naufrágio, em contrapartida, acumulou US$ 2,242 bilhões.

Os números de "Titanic" incluem ainda os relançamentos do longa, como sua primeira incursão nas salas em 3D e a versão de 25 anos de aniversário atualmente em cartaz. Assim como "O Caminho da Água", o longa foi dirigido por James Cameron.

Dos quatro títulos que encabeçam a lista das maiores bilheterias sem ajuste para a inflação, três são do cineasta canadense. Ele mantém o primeiro lugar com o "Avatar" lançado em 2009, com US$ 2,92 bilhões arrecadados. A segunda posição é de "Vingadores: Ultimato", com US$ 2,79 bilhões.

"O Caminho da Água", em sua décima semana em cartaz nos cinemas ao redor do mundo, não deve ultrapassar seu antecessor ou o longa de super-heróis, segundo projeções. "Titanic", também, continua em exibição em vários países, embora com menos fôlego.