SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal premiação britânica de cinema, o British Academy Film Awards, conhecido como Bafta, anuncia neste domingo (19) os vencedores de sua 76ª edição. O evento é um dos termômetros para o Oscar, seu equivalente em terras americanas.

Apresentada pelo ator Richard E. Grant, a cerimônia deste ano é a maior em número de público e ocupa o Royal Festival Hall, centro de eventos em Londres. A realeza estará presente, representada pelo príncipe William e sua mulher, Kate Middleton.

A rainha Elizabeth 2ª, morta no ano passado aos 96 anos, ainda será homenageada pela atriz Helen Mirren, que ganhou ela própria um Bafta de melhor atriz --e um Oscar-- por interpretar a monarca no filme "A Rainha".

O filme mais lembrado entre os indicados foi o alemão "Nada de Novo no Front", baseado no clássico literário e disponível na Netflix, com 14 indicações. Em seguida aparecem "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" e "Os Banshees de Inisherin", que também têm dominado a temporada de prêmios, com dez menções cada.

Confira abaixo a lista completa de indicados e os vencedores, conforme são anunciados, em destaque.

*Melhor filme*

Nada de Novo no Front

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Tár

*Melhor filme britânico*

Aftersun

Os Banshees de Inisherin

Brian and Charles

Império da Luz

Boa Sorte, Leo Grande

Living

Matilda: O Musical

Veja Como Eles Correm

As Nadadoras

O Milagre

*Direção*

Edward Berger, por Nada de Novo no Front,

Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

Park Chan-wook, por Decisão de Partir,

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Todd Field, por Tár

Gina Prince-Bythewood, por A Mulher Rei

*Atriz*

Cate Blanchett, Tár

Viola Davis, A Mulher Rei

Danielle Deadwyler, Till

Ana de Armas, Blonde

Emma Thompson, Boa Sorte, Leo Grande

Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

*Ator*

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, A Baleia

Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin

Daryl McCormack, Boa Sorte, Leo Grande

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

*Atriz coadjuvante*

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Hong Chau, A Baleia

*Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin*

Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Dolly De Leon, Triângulo da Tristeza

Carey Mulligan, Ela Disse

*Ator coadjuvante*

Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin

*Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin*

Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Eddie Redmayne, O Enfermeiro da Noite

Albrecht Schuch, Nada de Novo no Front

Micheal Ward, Império da Luz

*Roteiro original*

*Os Banshees de Inisherin*

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Triângulo da Tristeza

*Roteiro adaptado*

*Nada de Novo no Front*

Living

The Quiet Girl

Ela Disse

A Baleia

*Estreia de um roteirista, diretor ou produtor britânico*

*Charlotte Wells, por Aftersun*

Georgia Oakley, por Blue Jean

Marie Lidén, por Electric Malady

Katy Brand, por Boa Sorte, Leo Grande

Maia Kenworthy & Elena Sánchez Bellot, por Rebellion

*Filme em língua estrangeira*

*Nada de Novo no Front*

Argentina, 1985

Corsage

Decisão de Partir

The Quiet Girl

*Documentário*

Tudo o que Respira

All The Beauty And The Bloodshed

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

Moonage Daydream

*Navalny*

*Animação*

*Pinóquio por Guillermo Del Toro*

Marcel The Shell With Shoes On

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Red: Crescer é uma Fera

*Trilha sonora*

*Nada de Novo no Front*

Babilônia

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Pinóquio por Guillermo Del Toro

*Casting*

Aftersun

Nada de Novo no Front

*Elvis*

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Triângulo da Tristeza

*Fotografia*

*Nada de Novo no Front*

Batman

Elvis

Império da Luz

Top Gun: Maverick

*Montagem*

Nada de Novo no Front

Os Banshees de Inisherin

Elvis

*Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo*

Top Gun: Maverick

*Direção de arte*

Nada de Novo no Front

Babilônia

Batman

Elvis

Pinóquio por Guillermo Del Toro

*Figurino*

Nada de Novo no Front

Amsterdam

Batman

*Elvis*

Sra. Harris Vai a Paris

*Cabelo e maquiagem*

Nada de Novo no Front

Batman

Elvis

Matilda: O Musical

A Baleia

*Som*

*Nada de Novo no Front*

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

*Efeitos especiais*

Nada de Novo no Front

*Avatar: O Caminho da Água*

Batman

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Top Gun: Maverick

*Curta de animação britânico*

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

Middle Watch

Your Mountain Is Waiting

*Curta britânico*

The Ballad Of Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A Drifting Up

An Irish Goodbye

*Estrela em ascensão (voto popular)*

Aimee Lou Wood

Daryl Mccormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim