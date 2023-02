SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes, 60, circulou pelas ladeiras de Olinda neste domingo (19) com fantasia de Homem-Aranha, ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, 35, vestido de gladiador romano. Depois, a apresentadora do The Voice Brasil (Globo) trocou a roupa por um maiô e um tutu de balé, complementados por uma máscara de Branca de Neves, para curtir o Carnaval no meio dos foliões.

Os figurinos não devem causar tanta polêmica quanto os escolhidos pelo casal no sábado (18). Na ocasião, eles apareceram vestidos como médica e enfermeiro. "Dra. Bernardes" e enfermeiro Túlio nas ladeiras de Olinda", escreveu ela na legenda das imagens publicadas nas redes sociais. "Nessa volta do Carnaval pernambucano depois da pandemia, nossa homenagem aos profissionais de saúde."

Porém, nem todos os profissionais dessa última área gostaram do tributo. Alguns enfermeiros usaram as redes sociais para reclamar. "Enfermagem não é fantasia e sim profissão", opinou a internauta Bia Miranda no Instagram de Fátima.

Muitas pessoas também aproveitaram para pedir que a dupla apoiasse a categoria em uma reivindicação antiga. "Só faltam colocar em vigor o piso salarial da enfermagem, né, queridos? Essa, sim, seria uma grande homenagem aos profissionais", escreveu a internauta Maisa Xavier.

Essa não foi a primeira vez que um famoso acabou em maus lençóis com os enfermeiros. Em 2021, Bruna Marquezine se desculpou após o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) acusá-la de "sexualizar a profissão" por causa de uma fantasia de enfermeira que ela usou em uma festa de Halloween.