RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O relógio marcava 22h20, quando um integrante da equipe do camarote N1 tira o fone do ouvido e dá o aviso que todos esperavam: "Ela chegou".

"Ela" era Gisele Bündchen, que volta à Sapucaí depois de 12 anos para uma ação de marketing da Brahma no espaço da empresa no Sambódromo, na noite deste domingo (19). Pelo que estava previsto no contrato, a top model subiria a rampa de acesso e pararia por dez minutos numa área onde posaria para fotos.

Quando o carro preto parou à beira do local, foi aquele auê que só quem já viu Gisele chegar a algum lugar entende. "Não passa ninguém. Ninguém!", avisou ao segurança Juliana Ferraz, sócia de José Victor Oliva na empresa que é dona do camarote.

A palavra de ordem depois das fotos foi anunciada ali: "Janelão!!", gritou Juliana, avisando que a modelo havia optado por ir para o espaço no andar de cima. Gisele sai do cercadinho, sempre no meio dos seguranças, que vão abrindo caminho em meio a fotógrafos e jornalistas desesperados. Ninguém pode perder este momento.

Era essa a cena: um empurra-empurra generalizado, guarda-costas abrindo espaço com uma certa truculência "Sai! sai!", e a modelo pedindo calma ("Gente, vamos tranquilos") tentando ser simpática, com a irmã gêmea, Patrícia, logo atrás, tomando conta de tudo.

Abordada por uma faxineira que está, por acaso, no meio do caminho, ela estende a mão para cima num "toca aqui!"

No caminho para o tal janelão, Gisele, acompanhada pela equipe da Folha, cumprimenta a repórter. Do nada, ela manda um: "Oi, tudo bem? Como você está?". A repórter, que aproveita o embalo e pede para acompanhá-la. "Mas eu nem sei para onde estou indo!", diz, sem parar de andar. "O janelão, Gisele. Deixa eu ir contigo". E ela: "Tá bom! Ela está comigo".

O segurança passa a repórter para a frente da modelo, que é abordada pela irmã. Leva uma bronca. "Você tá maluca? É jornalista!". Gisele não fala mais nada e entra no ambiente do janelão, onde sua irmã gêmea se posta à porta e aponta para quem tem passe livre lá para dentro. "Você não, é só a família, imagina", diz ela para a jornalista da Folha. Na carreira de Gisele, quem manda mesmo é Patricia.