SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O episódio 6 da primeira temporada de "The Last of Us", divulgado pela HBO Max na noite deste domingo (19), deixou as redes sociais em polvorosa. Nas primeiras horas da madrugada de segunda-feira (20), as teorias sobre o futuro dos personagens e o desfecho do novo capítulo deixaram os internautas agitados, elevando a série aos assuntos mais comentados do Twitter.

A parte dinal do episódio mostra a dupla Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) alcançada por um grupo de indivíduos estranhos. O homem acaba esfaqueado do abdômen, o que foi o suficiente para deixar a web ansiosa.

Os dois até conseguem fugir, mas o episódio inédito termina com Joel pálido. Será que ele sobreviverá? A dúvida perdura até o próximo capítulo da produção, com lançamento previsto para o próximo domingo (26).