SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Maju Coutinho recebeu dezenas de comentários negativos, na noite deste domingo (19), por conta da transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro. Em meio a apresentação com Alex Escobar, na Globo, Maju acabou trocando o nome da "Mocidade Independente" por "Mocidade Alegre" - o que foi o suficiente para lhe render críticas nas redes sociais.

Maju corrigiu o erro e justificou dizendo ser de São Paulo - onde a Mocidade Alegre é sua escola do coração. "Me desculpem, é que a Mocidade Alegre veio no meu coração, eu sou paulistana", reforçou.

O erro não passou despercebido na web. "É um pouco absurdo a Globo ter a Mariana Gross que tem um envolvimento enorme com o Carnaval, conhece as escolas, conhece as comunidades e tem o respeito delas e não colocar ela para comandar a transmissão", escreveu um usuário. "Tá constrangedor", disse outro.

Maju estará ao lado de Alex Escobar comandando, ainda, a segunda noite dos desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20).