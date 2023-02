RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quem disse que a folia de Carnaval é voltada para os mais jovens? Ary Fontoura prova o contrário neste ano.

Aos 90 anos, o ator mostra que ainda sabe se divertir. Na noite deste domingo (19), ele compareceu a um dos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro, vestido a caráter e usando uma máscara vermelha com pedrarias.

Apesar de não ostentar mais os cabelos rosas, como quando inovou no visual no fim do ano passado, Ary afirma que é no Carnaval que ele carimba quem é.

"No Carnaval, as pessoas se abrem mais e mostram um aspecto daquilo que são. Eu já faço diferente: o ano inteiro, eu já me mostro e, no Carnaval, eu reafirmo o que sou", conta, em entrevista a jornalistas.

Ary afirma que, para chegar leve na idade dele, é preciso bom humor. "Chegamos com muito bom humor e ajuda de Deus. Me sinto protegido por ele".

Mesmo sendo reservado quanto à vida pessoal, o ator conta que ainda paquera virtualmente. "Não tem acontecido com muita regularidade, mas me restrinjo a dizer que esporadicamente", fala.