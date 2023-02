RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Empolgada com o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba no Rio, Sílvia Pfeifer cantou e até arriscou sambar um pouco a cada agremiação que passava em frente ao camarote em que era uma das convidadas VIPs. Apesar do clima de festa, a atriz lamentou a falta de convites para novos projetos.

"Meus últimos trabalhos foram na Record ('Topíssima' e 'Reis'), mas tem um tempinho que não pinta um convite. Queria fazer mais novelas, sabe? Gosto muito de teledramaturgia. Sinto falta."

Sílvia, que está no ar com a reprise do "Rei do Gado" (Globo) não acredita que a idade (64) possa ser um impedimento.

"Novelas têm personagens de todas as idades, né? Não sei o que acontece, mas eu sou otimista e espero um convite. Se a Globo me chamar? Claro que eu aceito", finaliza.