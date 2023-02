RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O influenciador Ivan Baron fez a sua estreia no Carnaval do Rio, na noite de domingo (19), na Marquês de Sapucai. "Gostei muito. Vi aqui pessoas de diferentes corpos e gêneros, mas senti falta da presença de pessoas com deficiência em maior número", afirma ele à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Na visão dele, há ainda falta de acessibilidade para receber esse público. "Não dá para comemorarmos uma festa tão rica e popular sem incluir todo mundo", diz.

Ivan Baron foi uma das pessoas que entregaram a faixa ao presidente Lula (PT) em sua posse, em 1º de janeiro. O jovem teve meningite viral aos três anos, o que causou uma paralisia cerebral. Hoje, ele atua como influenciador e cria conteúdos sobre inclusão.

Além do Rio de Janeiro, no sábado (18) Ivan Baron conheceu o Carnaval de Salvador.

Ivan Baron