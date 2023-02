RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Só há duas certezas nessa vida: a de que todos vamos morrer e também a de que Rodrigo Simas e Agatha Moreira não se beijarão neste Carnaval. Os dois estão na Marquês de Sapucaí, no Rio, com os lábios cobertos com uma maquiagem estranhíssima, com direito a algumas pedrarias, no caso dela.

Tanto exotismo tem explicação: trata-se de uma ação de uma marca de chicletes, que, segundo Rodrigo, quer passar uma imagem de "brilho e frescor" ao besuntar a boca dele com uma substância que parece Bepantol. Já os lábios de Agatha têm pedrinhas vermelhas incrustadas sobre uma grossa camada de gloss com purpurina.

Ao posar para fotos, pedem para que o casal "dê um beijinho". Simas, então, admite: "Não dá. E a Trident não vai gostar". A solução é dar um "beijinho de foca", sem que se encostem, apenas para que fique o registro.

Simas e Agatha posaram para as fotos na entrada do Camarote N1, onde foram perguntados se estavam curtindo o espaço. E ele: "Não sei, a gente ainda vai entrar".