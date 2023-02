SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harry Styles, 29, chamou a atenção durante o show que realizou nesta segunda-feira (20) em Perth, na Austrália. Ele resolveu seguir uma tradição local e acabou dividindo opiniões nas redes sociais, onde o vídeo acabou viralizando.

O cantor britânico fez um gesto conhecido como "The Shoey", que consiste em usar o próprio sapato para beber algum líquido. Ele tentou atender ao pedido de fãs que gritavam "sua vez" para ele da plateia e, claro, o momento foi filmado por diversas pessoas.

Antes de beber o líquido que colocou dentro do tênis que estava usando, ele ainda se mostrou contrariado. "Essa é a tradição mais nojenta que eu já vi", brincou.

Popular na Austrália, a tradição também pode ser feita usando o calçado de outra pessoa. A bebida é introduzida na abertura onde normalmente colocamos o pé e, depois, vira-se o sapato na boca. Normalmente, é feito com cerveja, mas nada impede que se use outra bebida --o piloto Daniel Ricciardo, por exemplo, costuma fazer com espumante nas comemorações de suas vitórias na Fórmula 1.

O vídeo de Harry bebendo direto do tênis deixou os internautas em dois lados. Enquanto alguns acharam a situação divertida e apoiaram o agrado aos fãs australianos, outros acharam o vídeo nojento e pediram que parassem de repostar as imagens.