SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo) desta segunda-feira (20) focou nos emparedados. A dinâmica foi mais breve por conta da programação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. "Hoje o nosso encontro vai ser diferente. Vou pedir para os emparedados apontar seu maior rival na casa", pediu Tadeu.

O que chamou atenção dos internautas durante o Jogo da Discórdia foi a contradição de Gustavo, pois o brother criticou Cristian no último Jogo da Discórdia, colocou o empresário no Paredão, mas na dinâmica desta segunda o elogiou e disse que o participante é um rapaz bom: "Ele se perdeu, acho que por insegurança. É um menino que ainda tem muito a mostrar na casa."

Fred, que também está no Paredão, não concordou com os elogios e relembrou todos os erros do empresário dentro da casa. A hashtag #Cristian ficou entre as mais comentadas no Twitter e os internautas elogiaram muito o posicionamento do youtuber.

Fred Nicácio também não poupou nos argumento para detonar Cristian: "O Cristian merece sair amanhã por uma série de atitudes que ele teve dentro do jogo que foram terríveis, consideradas terríveis por todos aqui na casa."