SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estilista Michelly X, responsável pela fantasia de Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio, esclareceu o motivo do estresse da atriz antes de entrar na avenida. Em publicação nos stories do Instagram, a desenvolvedora da roupa decidiu falar o que ocorreu, de fato, quando imagens pareciam mostrar que a veste estava com uma espécie de rasgo.

"Abriu a roupa? Não, não abriu, a única coisa foi que eu não tinha acesso à concentração [da escola] e aí ela ficou desesperada, porque eu tinha que fechar as fivelas que prendiam o costeiro na roupa", contou Michelly X.

"Então, ela entrou em desespero achando que eu não ia conseguir chegar, mas o segurança foi lá, me pegou, fechei a fivela e deu tudo certo", garantiu.

Por fim, Paolla Oliveira foi um dos destaques da Grande Rio, na noite de domingo para segunda-feira (20).