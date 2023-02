SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em conferência com membros da Fondazione Ente dello Spettacolo, entidade que promove valores cristãos no entretenimento, nesta segunda-feira (20), o papa Francisco elogiou profissionais do cinema e disse que o mundo precisa de obras que "suscitem espanto".

Guerras e outros males "atormentam" o mundo, segundo ele, e obras que inspirem admiração e revelem a maravilha de Deus são necessárias.

"O mundo, atormentado pela guerra e por tantos males, precisa de sinais e de obras que suscitem espanto, que deixem transparecer a maravilha de Deus, aquela que não para de amar as suas criaturas e de se maravilhar com a sua beleza", diz.

Para o líder mundial da Igreja Católica, não existe fé sem espanto. "Num mundo cada vez mais artificial, onde o homem se cercou das obras de suas próprias mãos, o grande risco é perder o encanto. Partilho convosco esta reflexão, confiando-vos a tarefa de despertar o espanto".

Ao fim da conferência, o pontífice agradeceu os integrantes da fundação pelo trabalho e disse que as obras cinematográficas produzidas são "grande expressão de Deus".