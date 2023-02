SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Felipe foi fazer alguns shows em cidades do Ceará, no domingo (19) e segunda (20) e acabou criticado por uma suposta falta de animação e afinação no palco. Ao lado dele estava a mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, que foi comparada a uma intérprete de libras.

Em determinado momento, Zé cantava uma música, parado no palco, e a coreografia da esposa destoava do ânimo do marido (veja mais abaixo).

Pelas redes sociais, Zé explicou que teve crise de ansiedade. "Fiz dois shows na noite e tive essa crise pela segunda vez. Quem tem sabe a sensação ruim que é. A Virgínia me ajudou muito a terminar o show", contou.

A web não perdoou. "Zé Felipe é o artista mais consistente que eu conheço: não tem uma música dele que não seja ruim", disparou o perfil de David. "Imagina pagar para ir ao show do Zé Felipe", postou Dudinha.

"Que show horrível, o cara quase não se mexe e a Virginia parece uma intérprete de libras do lado dele", opinou o perfil de Symon.