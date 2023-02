SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval foi animado para o ex-BBB Rodrigo Mussi. Após conversar com a reportagem, em que falou que estaria acompanhado, o empresário foi visto aos beijos com a influencer Whendy Tavares, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, na noite desta segunda-feira (20), em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí.

Moradora de São Paulo, Whendy tem 27 anos, é modelo e ex-panicat. Nas redes sociais, ela é vista compartilhando dezenas de looks ousados - alguns deles, inclusive, em imagens ao lado do próprio Rodrigo Mussi.

No último dia 12 de fevereiro, os dois foram vistos em uma pizzaria de São Paulo. Outra coincidência é que tanto Whendy como Rodrigo publicaram a mesma imagem do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (21).

Natural de Três Lagoas (MS), Whendy começou sua carreira como modelo aos 19 anos e estreou na mídia como uma das assistentes de palco do Pânico na TV!, da Band, em 2017. Ela também participou da segunda temporada do reality Ilha Record.