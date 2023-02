SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mocidade Alegre foi a campeã do Carnaval em São Paulo. Os famosos que desfilaram pela escola vibraram com a vitória, anunciada na tarde desta terça-feira (21). Além da ex-BBB Thelminha Assis, que é musa da escola, Linn da Quebrada e João Luiz Pedrosa foram alguns dos que cruzaram a avenida e são, agora, vencedores.

"É campeã! Que emoção minha escola!", compartilhou Thelma, parabenizando a Mocidade Alegre e o carnavalesco Jorge Luiz Silveira. "Somos todos Yasuke! Pode ter fé que todo preto pode ser o que quiser", escreveu a médica. A escola prestou homenagem a Yasuke, primeiro samurai africano do Japão.

A cantora Linn da Quebrada desfilou em um dos carros alegóricos da Mocidade e também vibrou a vitória. "Mocidade campeã do Carnaval de São Paulo! Nosso batuque é resistência no Anhembi", escreveu nas redes sociais. "Parabéns a todas as escolas de samba! O Carnaval é muito mais do que podemos imaginar e ver!", completou.