SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Selena Gomez, 30, brincou com os seguidores e disse que descobriu, finalmente, o motivo para estar solteira. Ela postou um vídeo no TikTok, na tarde de segunda-feira (21), dando a entender que não tem paciência para conhecer pessoas novas.

"Gente, eu descobri o motivo de eu estar solteira. Aparentemente, você tem que sair e conhecer pessoas. Tipo, você realmente tem que sair e conversar com elas. Vai ser um não para mim", afirmou.

A cantora fez a postagem em meio a rumores de que estaria se envolvendo com Drew Taggart, do grupo musical The Chainsmokers. No começo de janeiro, os dois foram vistos jogando boliche, em Nova York.