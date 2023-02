SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - JK Rowling falou sobre o relacionamento abusivo que viveu com o jornalista português Jorge Arantes enquanto escrevia Harry Potter ao podcast "The Witch Trials of J.K. Rowling". A escritora descreve violências físicas e psicológicas e diz que Arantes tentou chantageá-la sequestrando o manuscrito do livro.

A mãe de JK Rowling morreu em dezembro de 1990. O luto da britânica teria influenciado a história sobre o órfão mágico que a consagrou. Em 1991, Rowling larga o namorado da época, o emprego e deixa o Reino Unido para dar aula em Portugal.

"No começo funcionou. 'Estou distante, em um ambiente diferente. Isso está me ajudando'", disse a autora de Harry Potter no podcast. Mas conta que, no fundo, ainda estava muito vulnerável. "Eu estava bastante perdida e fingindo não estar perdida".

JK Rowling conheceu o Jorge Arantes quando a escritora estava em um bar com seus amigos. Ela explica que era bom se sentir desejada, apesar de o relacionamento não ser perfeito. Rowling ficou grávida de Arantes por acidente e o jornalista a pediu em casamento, mas a escritora sofreu um aborto espontâneo.

"Foi traumático fisicamente e emocionalmente. E foi mais uma grande perda." Abalada por mais um luto, a escritora tinha claro para si que o casamento não aconteceria mais, mas Arantes não tinha mudado de ideia. A britânica conta que cedeu à pressão do português, com quem se casou e teve sua filha, Jessica.

"Entre todo o mal, algo incrível, maravilhoso saiu disso -a minha filha".

Mas o relacionamento com Arantes era abusivo. A escritora tentou deixá-lo duas vezes antes de conseguir ir embora de vez. Ela diz que o jornalista era controlador e violento mesmo antes do nascimento de Jessica.

Rowling acusa Arantes de vasculhar sua bolsa e reter a chave da porta da frente para dificultar uma nova fuga. Enquanto a escritora era obrigada a fingir que estava tudo bem, o manuscrito de Harry Potter crescia.

E então Arantes escondeu o texto da escritora. Ela conta que passou a pegar todo dia algumas páginas do manuscrito escondido --nunca muitas, para o marido não perceber o que estava fazendo- e fazer cópias.

"[O manuscrito] foi o que eu priorizei salvar. A única coisa que priorizei além disso, óbvio, foi minha filha. Mas nesse ponto ela ainda estava dentro de mim, então estava tão segura quando podia estar naquela situação."

Quando a filha nasceu, JK Rowling decidiu que era hora de acabar com o relacionamento. Não queria que a filha crescesse vendo ela ser maltratada e acreditando que isso era normal. O marido lançou a próxima ameaça: que fosse embora se quisesse, mas não levaria a filha.

A escritora diz que comprou a briga e pagou o preço. Discutiu com o marido e terminou jogada na rua. Foi direto à polícia denunciá-lo por agressão e as marcas de lesão não deixaram espaço para dúvida. No outro dia, voltou à casa com a polícia e buscou sua filha.

A história de terror com o marido não acabou aí. De volta ao Reino Unido e com Harry Potter já publicado, Arantes invadiu a nova casa de JK Rowling, obrigando a escritora a se mudar outra vez. Rowling conta que hoje esconde seu endereço para evitar que isso volte a acontecer.