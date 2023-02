RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vanessa Giácomo sabe que a torcida por um possível final feliz entre sua personagem, Leonor, e Caíque, interpretado por Thiago Fragoso, é grande entre o público de "Travessia" (Globo). Mas, por enquanto, o ex-casal segue separado desde que o rapaz contou sobre a sua orientação sexual. O piloto de asa-delta é assexual, ou seja, ele não sente atração sexual por ninguém, independentemente de gênero ou sexo biológico.

Em conversa com a Folha de S.Paulo, Vanessa diz que ainda tem cerca de dois meses para gravar o restante da trama de Gloria Perez, que se encaminha para sua reta final. Ela jura não ter ideia do que a autora reserva para a personagem. "Não sei mesmo, porque ela não dá nenhuma pista (risos). Sempre torço por um final que seja o reflexo da personagem", adianta atriz, que tem uma opinião bem pessoal sobre uma relação sem sexo.

"É difícil julgar porque nunca passei pela situação de estar em um romance ou viver uma relação sem sexo. Sinceramente, para mim não seria nada fácil. Só que aprendi que na vida nada é impossível", explica Vanessa, que reconhece a trajetória de altos e baixos de Leonor, mas rechaça comentários de que a personagem perdeu a força na trama. "Isso é novela, gente... É normal e isso acontece com todos os personagens. Não sinto que a minha personagem perdeu força, não."

A atriz revela que adora os bastidores de "Travessia" e jura que não se aborrece com as críticas que abundam sobre a novela. "As pessoas têm liberdade de expressar as suas opiniões. Não gosta da novela? Ok. Prefere outra? Ok. Está tudo certo", diz a atriz.

Vanessa afirma que nunca foi de ligar muito para os números de audiência: "Não presto atenção". Para ela, o importante são as conexões criadas, que vão além do profissional. "A relação entre todos do elenco é ótima. A gente curte muito trabalhar nessa produção e a gente só quer se divertir."