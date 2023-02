SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Kylie Jenner fez uma revelação sobre suas preferências dentro da família Kardashian. Em entrevista publicada pela Vanity Fair, a modelo afirmou que Kim é sua irmã favorita, no momento. "Muda com o tempo. Agora é Kim, que mudou muito recentemente. Somos muito conectadas, ela é sempre a primeira irmã que eu ligo quando preciso de algo. Temos passado por muitas experiências semelhantes ultimamente", disse ela.

Anteriormente, Khloé era sua irmã mais próxima, o que surpreendeu a mídia internacional. Além disso, Kylie reforçou sobre quem é a menos próxima: Kendall. "Você sabe o que eles dizem? Os opostos se atraem. E é assim que funciona conosco", reforça.

Apesar do rótulo, a modelo aponta que todas elas ajudam em algum aspecto de sua vida pessoal. "Khloé me ensinou ternura e capacidade de perdoar; Kendall, a importância da amizade e do amor incondicional; Kourtney, o valor da saúde e a necessidade de não ser superficial; Kim, força e a capacidade de sempre dizer a si mesmo que você pode fazer isso, aconteça o que acontecer. Kim é muito forte, muito resiliente".

Com diferentes projetos, a rotina das influencers pode ser vista no reality The Kardashians, disponível no Star+. A terceira temporada foi confirmada em setembro do ano passado, pelo canal E!.