SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cristina Mortágua, mãe de um dos filhos do ex-jogador Edmundo, publicou um desabafo nas redes sociais na noite desta quarta-feira (22). Segundo ela, o filho do casal, Alexandre, está 'sumido' por cinco dias e, por isso, decidiu pedir ajuda a Edmundo - que visualizou as mensagens em um aplicativo e ignorou o chamado.

Junto das capturas de tela, Cristina começou narrando a primeira vez em que Alexandre saiu para beber. "Ele fugiu de casa enquanto eu dormia com um RG falsificado, e fui acordada pelo telefone às 5 da manhã perguntando se era a mãe do Alexandre. Coração quase saiu pela boca, corri pra buscar, estava jogado na calçada de um condomínio na Av. Niemeyer", recorda ela.

Naquele episódio, a ex-modelo falou que foi direto para a casa de Edmundo: "Eu não sabia o que fazer, pedi o porteiro para avisar e ouvi lá no fundo uma voz masculina dizendo que não atendia. Foi uma das vezes que pedi ajuda ao Sr Edmundo Alves de Souza Neto, mais conhecido como Animal".

Agora, nesta quarta, voltou a pedir ajuda do ex-jogador. "Ele obedece mais ao pai, deixei recado com a irmã, o pai visualizou e ignorou. Carreguei a educação do meu filho com muito orgulho sozinha, mas não sabia que essa falta de apoio paterna na responsabilidade da educação dele e as manipulações financeiras que tem o transtorno narcisista pudessem me levar ao extremo de uma exaustão mental, é uma depressão que levou quase 3 anos para começar a melhorar".