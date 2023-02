SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história do mafioso mais procurado da Itália, Matteo Messina Denaro, preso pela polícia em Palermo após 30 anos foragido, deve se tornar uma megaprodução para o cinema.

O produtor Marco Belardi adquiriu os direitos do livro do jornalista Lirio Abbate sobre o chefe da Cosa Nostra. A obra é intitulada "U Siccu", expressão do dialeto siciliano que se traduz como "O Magro".

O filme deve ser dirigido por um nome prestigiado, mas a produtora Bamboo ainda não divulgou quem.

O chefe da organização criminosa centenária, foi detido por dezenas de policiais em um hospital de Palermo onde fazia tratamento para câncer sob uma identidade falsa.

Ele é conhecido por alguns dos crimes mais hediondos da história da Itália. Em 1993, ajudou a organizar o sequestro de um menino de 12 anos para dissuadir o pai do garoto, um informante da polícia, de depor contra a máfia, segundo a Promotoria. A vítima foi mantida em cativeiro por dois anos antes de ser estrangulada; seu corpo foi depois dissolvido com ácido.