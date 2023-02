SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O hexacampeão mundial de sinuca Steve Davis vai tocar como DJ antes de um show da banda Blur.

A apresentação será no estádio de Wembley, na Inglaterra.

O ex-atleta de 65 anos virou DJ após se aposentar profissionalmente da sinuca.

Davis fará dupla com Paul Weller no show de abertura antes da apresentação do Blur nos dias 8 e 9 de julho.

QUEM É STEVE DAVIS

Davis dominou a sinuca profissional nos anos 1980, quando chegou a oito finais do Mundial da modalidade em nove anos, com seis títulos.

Ele foi o líder do ranking mundial por sete temporadas consecutivas.

O ex-atleta se aposentou profissionalmente do esporte em 2016. Desde então, segue disputando partidas de exibição e atuando como comentarista de torneios de sinuca.