SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e socialite Paris Hilton , 41, deixou a internet apaixonada ao mostrar o filho Phoenix pela primeira vez nesta quinta-feira (23). Ele foi apresentado cerca de 1 mês após o casal Paris e Carter Reum anunciarem seu nascimento, por meio de barriga de aluguel.

"Baby Phoenix. Nosso mundo inteiro", escreveu Paris nas redes sociais, posando com a família em uma foto e beijando o bebê em outra. Mãe e filho lembram dois anjos, usando roupas brancas e exibindo semblantes serenos.

A empresária havia divulgado o nome em transmissão do podcast This is Paris, da IHeartRadio, na quarta-feira (22). "Se tudo correr bem, quando você ler isto, Carter e eu teremos um menino. Planejamos chamá-lo de Phoenix", afirmou, lendo um trecho de sua biografia. Ela explicou que o nome tem inspiração na cidade de Phoenix, no Arizona, que viu enquanto procurava no mapa algo que combinasse com Paris e Londres.

O casal também se inspirou no pássaro fênix (phoenix, em inglês). Segundo a mitologia grega, quando morre, o animal entra em chamas e renasce das próprias cinzas. "Quero que meu filho cresça sabendo que o desastre e o triunfo vão e voltam ao longo de nossas vidas. E que isso deve nos dar uma grande esperança para o futuro", ela explicou.

Phoenix Barron Hilton Reum é o nome completo do bebê. Paris também quis homenagear o avô, Barron Hilton, colocando o nome dele na criança.