SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo de xadrez, com olho no olho, está de volta. Após a pandemia trocar os encontros presenciais por desafios online, jogadores do esporte aproveitam o relaxamento das restrições para voltar aos tabuleiros em torneios ou jogos por lazer.

Segundo Mauro Amaral, dono da escola Xadrez Total, no bairro paulistano da Vila Mariana, a procura por torneios presenciais tem aumentado desde 2022. A tendência se intensificou neste ano e é boa para o esporte.

"O online é uma alternativa para quem mora longe ou com cidades com poucos jogadores", diz. "Mas xadrez envolve participar de torneio, administrar peças e relógio, jogar de frente com o adversário".

De acordo com Sergio Melo, presidente da Galeria de Xadrez Borba Gato, em Santo Amaro, a modalidade popularizou também o esporte. No período de migração para tabuleiros virtuais, cresceu o número de enxadristas.

No final de 2022, por exemplo, a mais famosa plataforma de xadrez, a Chess.com, atingiu 100 milhões de membros. Nesses jogos, o formato de blitz -quando cada jogador dispõe de 3 minutos para toda a partida- tem preferência, segundo Melo.

O presencial carrega características próprias. "Os jogos podem ter maior duração, com o ritmo clássico de 90 minutos para cada jogador, sem possibilidade de trapaça por software que calcula jogadas", diz.

"O jogo cara a cara com o adversário, com a adrenalina própria da competição, é uma experiência indispensável para o aprendizado e evolução no esporte", afirma Melo. "São elementos únicos".

Veja a seguir, um roteiro que indica locais para jogar xadrez mirando no olho do adversário.

*

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

Fundado em 1902, é o espaço mais antigo da cidade dedicado ao esporte. Ele tem 48 mesas com tabuleiro que podem ser usadas de forma gratuita. Nas sextas-feiras e sábados, quando acontecem torneios tradicionais do clube, o local fica mais movimentado. Um "aquário" separa quem está nas primeiras posições dos torneios de quem observa as partidas. Membros do clube pagam mensalidade de R$ 50 por mês, que inclui gratuidade nos torneios. Já visitantes precisam desembolsar R$ 30 para participar.

Rua Araújo, 154, 3º andar, República, centro.

Seg. a dom, das 14h às 22h.

Instragram @clubedexadrezsp

GALERIA DE XADREZ BORBA GATO

O espaço abriga 15 mesas espalhadas entre um mezanino e uma sala. No auge, o clube já recebeu torneios com cem participantes. A galeria abre apenas aos sábados, quando organiza torneios internos ou abertos ao público, que chegam a até 30 jogadores. Qualquer um pode jogar ao pagar uma taxa de R$ 10.

Av. Adolfo Pinheiro, 384, sala 31, Santo Amaro, zona sul.

Sáb., das 14h30 às 19h.

MINHOCÃO

O retorno da Operação Minhocão, que transforma o elevado em parque ao ar livre, a partir deste sábado (25), terá tabuleiros gigantes de xadrez para uso livre no fim de semana. Serão quatro espalhados pelo percurso, cada um com três metros de comprimento. Enquanto as peças estiverem instaladas, monitores vão auxiliar quem quiser aprender.

Elevado João Goulart, região central.

Seg. a sex., a partir das 20h; sáb., dom. e feriados, das 7h às 21h45.

BIBLIOTECA DE SÃO PAULO

Inaugurado em 2010, no antigo terreno do Carandiru, o local oferece quatro tabuleiros e peças para jogar em qualquer mesa do local. Os visitantes dispõem de um espaço de mais de 4.000 metros para praticar, de forma gratuita. Gerida pela SP Leituras, a biblioteca tem um programa para ensino de xadrez de forma presencial, nos domingos, das 14h às 16h. Oficinais virtuais são oferecidas, com horários divulgados nas redes sociais.

Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Santana, zona norte.

Ter. a dom., das 9h30 às 18h30.

Instagram @bspbiblioteca

BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS

Aberta em 2015, oferece quatro tabuleiros de forma gratuita -um deles é voltado a pessoas com deficiência visual. A biblioteca, que pertence ao Governo do Estado de São Paulo, tem oficinas semanais do esporte, que funcionam todos os sábados, das 15h às 17h, como um espaço aberto onde o público pode jogar entre si. Oficinas virtuais grátis para iniciantes também são oferecidas.

Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, zona oeste.

Ter. a dom., das 9h30 às 18h30.

Instagram @bvlbiblioteca

LUDUS LUDERIA

Este bar oferece jogos de tabuleiros para os visitantes, o que inclui xadrez. São quatro mesas do esporte disponíveis toda semana. A Ludus Luderia ainda organiza campeonatos a depender da demanda do cliente, aumentando o número de tabuleiros. Para entrar, os jogadores precisam pagar um valor que varia de acordo com o dia da semana, entre R$ 28 e R$ 38. O bar recomenda sempre reservar para garantir um lugar, o que pode ser feito pelo site.

R. Treze de Maio, 972, Bela Vista, centro.

Seg., ter., sex., sáb, das 18h à 1h. Qua. e qui., das 18h às 0h. Dom., das 16h às 23h.

Instragram: @ludusluderia

CEU TIQUATIRA

Em 2022, a Secretaria Municipal de Educação criou 25 clubes de xadrez nos CEUs espalhados pela capital paulista. Cada um tem um cronograma próprio, mas todos eles são abertos à comunidade mediante preenchimento de inscrição. Os clubes são atividade organizadas por tutores do esporte. No CEU Tiquatira, o clube inicia após o Carnaval -os horários ainda não foram divulgados.

Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5280, Vila Moreira, zona leste.

Tel. (11) 2075-7500