SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Evan Dando, vocalista da banda de rock alternativo Lemonheads, fez um show surpresa em um bar de Pinheiros, na última quarta (22). Mas a performance não atraiu espectadores, dado surpreendente considerando que o músico esgotou duas apresentações na cidade no começo de março.

O show aconteceu no bar Filial, localizado na Rua Fidalga, e foi registrado pela conta oficial da banda no Instagram.

No post, Dando aparece tocando seu violão em um palco pequeno, próximo das mesas do estabelecimento. O vídeo se concentra em sua pessoa, porém, indicando que ninguém apareceu ou prestigiou o músico na ocasião.

Enquanto isso, as duas apresentações do vocalista no Sesc Avenida Paulista, nos dias 3 e 4 de março, já estão com ingressos esgotados, o que gerou descontentamento de alguns fãs nas redes sociais.

No evento, Evan Dando está previsto para tocar um set acústico de uma hora e meia de duração, completo com grandes sucessos do Lemonheads.

Isso inclui faixas icônicas como "Ride Ride With Me", "The Outdoor Type" e "Being Around", entre outras.