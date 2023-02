SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo eletrônico Kraftwerk é a nova atração confirmada para o C6 Fest, festival que ocorrerá no Parque Ibirapuera em São Paulo entre 19 e 21 de maio. A informação foi confirmada à revista Veja São Paulo.

A célebre banda formada em 1970 em Düsseldorf e autora de sucessos de vanguarda que abriram caminho para a música do gênero fará um show no evento que terá ainda a cantora folk-pop Weyes Blood, a cantora de jazz americana Samara Joy -que venceu o Grammy de artista revelação, derrotando Anitta-, além do paulistano Tim Bernardes, que fará um apresentação em homenagem a Gal Costa.

O festival é dos mesmos criadores do Free Jazz, que trouxe Stevie Wonder, BB King, Herbie Hancock e D'Angelo para o país. A programação completa do festival será divulgada na próxima quarta-feira (1º) durante uma coletiva, destacando o que será distribuído pelos três palcos do evento, dentre artistas consagrados e revelações.

Algumas das atrações também se apresentarão no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, entre 18 a 20 de maio.

