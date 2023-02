SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Bruno Martini, conhecido por parcerias com Alok e Timbaland, passou por um grande susto. Em publicação nas redes sociais, o artista brasileiro contou que sentiu "muita dor no peito" e precisou ser internado às pressas durante a turnê nos Estados Unidos.

"Fiquei assustado, até por que tenho asma e resolvi ir ao pronto-socorro aqui. Fui diagnosticado com coágulo de sangue nos dois pulmões. Para piorar a situação, descobri que estava com Covid-19 pela quarta vez e passei a semana internado no hospital aqui em Los Angeles", relatou ele.

Com a internação, Martini conta ainda que seus pais viajaram para acompanhá-lo, além do suporte de sua mulher Gabriela. "Estou feliz demais em voltar a fazer o que mais amo. Vida que segue", agradeceu, no final do post.

O ocorrido levou o DJ a cancelar um show que faria no México. Martini é conhecido por diversas músicas, sendo "Hear Me Now", junto com Alok, sua primeira canção de sucesso internacionalmente.