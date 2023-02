SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O amor do contador Paulo Afonso de Oliveira Saraiva, 48, por sua cadelinha Pimpim virou enredo de Carnaval. Durante as festas do último fim de semana, o amazonense produziu um desfile com maquetes em homenagem ao animal, que morreu em junho de passado, em virtude de uma cinomose. As imagens da declaração foram gravadas por sua sobrinha e viralizaram nas redes sociais, somando mais de 100 mil visualizações no Tiktok.

Em entrevista à reportagem, Saraiva conta que sempre foi apaixonado pelo Carnaval e, com a proximidade dos festejos, decidiu unir o útil ao agradável. Para isso, contatou Rejane Araújo, presidente da escola de samba Primos da Ilha, de Manaus (AM), para ajudar na gravação de um samba enredo que traduzia seus sentimentos pela cadela. Após escrever a composição, os mestres da agremiação gravaram a canção.

"Sua missão chegou ao final e via deixar saudade nesse Carnaval. Alô Pimpim, onde você estiver, receba nosso axé, sentimento mundo pet! (...) Hoje vou cantar pra ela, a cadela Pìmpim, se seu olhar nos seduziu, o forte latido conquistou os corações", diz um trecho da faixa.

Depois disso, foi o momento de montar as alegorias, cada uma com um significado. Tudo começa com a imagem de uma escada, local favorito de Pimpim na casa, segundo o dono. Depois, são "carros" que falam do medo que a cadela sentia de trovões; passando pelos "impostores" da casa, as baratas e ratos caçados por ela; até chegar uma imagem dos céu, local em que está agora.

"A Pimpim era companheira, estava ao meu lado até quando ia levar o lixo na rua. Ficava me vigiando. Ela prestava atenção em tudo, era um ser humano mesmo", detalha Saraiva, emocionado ao telefone. "Ela cuidava muito bem da nossa família, era minha filha mesmo".

A cadela, que tinha cerca de 10 anos, ficou por sete anos ao lado do contador de Manaus e é considerada um anjo. Adotada após a sua casa ter sido roubada, Pimpim sempre estava em casa e acabou contraindo cinomose em um passeio rápido. "Fizemos de tudo, não deu para salvar", lamenta ele.

O relacionamento bonito da cadelinha e seu dono conquistou as redes sociais. O mesmo vídeo foi replicado no Twitter, onde atingiu mais de 53 mil visualizações e 2,1 mil curtidas. "Um senhor fez um desfile em homenagem a cachorra que faleceu. Não existe declaração de amor mais potente do que essa", elogiou o usuário.

No Tiktok, o ex-BBB João Luiz Pedrosa também comentou e se emocionou: "Meu deus, que perfeito".