SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jurado do Bake Off Brasil, Olivier Anquier, publicou um desabafo nas redes sociais sobre seu processo de recuperação. O chef de cozinha sofreu um acidente em 4 de setembro, durante um rally no Jalapão, e perdeu o movimento dos braços e das mãos. A expectativa é que ele esteja 100% recuperado em cinco meses, conforme relato no Instagram, nesta quinta-feira (23).

Anquier agradece ao seu neurocirurgião e comenta os momentos inicias de tensão. "Apesar do resultado dramático do exame eletroneuromiografia, que não dava sinal nenhum de vida, Rames acreditou mais no seus repetidos exames de toque preferindo ver a evolução natural que passar o bisturi. Médico como antigamente que fala com paciente e toque com as mãos", conta.

A seguir, o cozinheiro diz que o médico lhe deu seis meses para verificar a evolução do quadro, após várias sessões de fisioterapia. "Estamos com 5 meses 2 semanas, e o que eu recuperei a cirurgia não teria chegado nesse nível de recuperação. O estrago foi muito feio, rasgou e amassou terrivelmente o deixo de nervos plexo braquial. Não teve rompimento total de nenhum dos nervos, só ficou o fio da rabiola".