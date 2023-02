SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jovem Julia Faustyna, que afirma ser Madeleine McCann, não é a criança britânica desaparecida. Esta é a conclusão da Polícia da Polônia, que deu continuidade às investigações sobre o caso da mulher de 21 anos, que criou um perfil no Instagram dizendo ser a menina sumida desde 2007.

"As ações realizadas pelos policiais até o momento contradizem a versão apresentada pela jovem. As atividades ainda estão em andamento, mas já é possível descartar que essa versão seja verdadeira", disse o porta-voz da polícia Pawel Noga, da polícia polonesa.

Conforme apurado pelo jornal local Gazeta, familiares de Julia entregaram documentos e fotos à sede da polícia local, incluindo a certidão de nascimento, e afirmaram, em nota oficial, de que a jovem "mente e manipula".

Além disso, a família revelou que Julia sofre de problemas mentais e não toma medicamentos prescritos por psiquiatras. "Julia já quis ser cantora, modelo e popular. O que está acontecendo agora deu a ela 1 milhão de seguidores. Temos medo de que Julia carregue o inevitável. A Internet não esquece, e é óbvio que Julia não é Maddie", disseram.

Em seu perfil, na tarde desta sexta-feira (24), Julia publicou um longo desabafo falando que está "emocionalmente confusa" e pede explicações dos pais. "Você compartilha uma certidão de nascimento, mas sabe que esse é um momento que ela não vai aceitar, ela já disse que tem suspeitas de que pode ser falsificado. Ela está com sérias dúvidas", diz um trecho do texto.

A seguir, a jovem criticou o fato da família não ter aceitado a realização do exame de DNA. "Por favor, ajude sua filha a acabar com esse show maluco e confuso que tem preocupado pessoas em todos os lugares e causado tanta dor ao redor do mundo", finalizou.

Madeleine McCann desapareceu no dia 3 maio de 2007, em um apartamento de um resort no Algarve, Portugal, onde dormia com os irmãos. O caso teve repercussão mundial.