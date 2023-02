RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Protagonista de filmes como "Gladiador" (2000), "Os Indomáveis" (2007), "Robin Hood" (2010), "Noé" (2014) e "Fúria Incontrolável" (2020), Russel Crowe passou vergonha na porta de um restaurante japonês em Melbourne, Austrália. Ele e a namorada Britney Theriot foram impedidos de entrarem no estabelecimento pelo dono. Motivo? Os dois estavam vestidos com roupas esportivas, consideradas inadequadas no local.

Russel e a também atriz tinham acabado de jogar tênis em um clube próximo, quando decidiram entrar no restaurante. Mesmo com alguns frequentadores alertando sobre a fama do homem todo de preto, Kristian Klein, dono do estabelecimento, impediu a entrada do casal, que foi visto assistindo várias partidas do torneio internacional Australia Open, no mês passado.

Em entrevista ao jornal australiano The Herald Sun, ele explicou que seu empreendimento exige um "código de vestimenta casual elegante" dos seus clientes, incompatível com o "visual de roupas de ginástica desleixadas" do Crowe e Theriot. "Tratamos todos igualmente. Não importa quem você é ou se você é Russell Crowe. Temos um código de vestimenta que aplicamos em todos os níveis para quem quer que seja, ele continua o mesmo. Não acho que seja algo irracional."

O empresário do ator, Grant Vandenberg, chegou a protestar quando soube da barração. "Russell estava vestindo uma camisa pólo Ralph Lauren novinha depois de jogar uma partida de tênis e acabou sendo rejeitado. Como assim? ", questionou.

Mas, Klein não mandou recado: "Não estamos tentando ensinar as pessoas a se vestir. Mas eu entendo que, se eu estiver de chinelo e calça de moletom, não vou tentar ir a um bom restaurante, porque não estaria vestido apropriadamente. Estavam desleixados e ponto final", observou.

Até o momento, o casal de atores não se manifestou publicamente sobre o episódio. Russell Crowe e Britney Theriot se conheceram nos bastidores do longa "Linha de Ação" (2013) e estão em um relacionamento desde 2020.