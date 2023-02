RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Que tal deixar a monogamia de lado para viver um relacionamento aberto? A opção, cada vez mais comum entre casais de anônimos e famosos, não faz a cabeça de Alinne Moraes. Quando o assunto é deixar a exclusividade afetiva e sexual de lado, ela faz parte da turma do "me inclui fora dessa".

A atriz está casada há 11 anos com o diretor Mauro Lima, hoje às voltas com o filme sobre a vida de Zeca Pagodinho, e diz não ter o menor interesse em abrir a possibilidade para novas experiências amorosas, opção que tem entre seus adeptos Enrique Diaz e Mariana Lima, Marco Nanini e Fernando Libonati, Aline Wirley e Igor Rickly, Will Smith e Jada Pinkett Smith.

"Não temos um casamento aberto e não queremos ter", afirma, enfática. "Eu e o Mauro funcionamos muito bem juntos há tanto tempo, não temos o menor interesse em mudar isso. Sem chance", diz a atriz.