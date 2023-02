RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em seu 14º show neste Carnaval (exatamente isso que você leu), Anitta levou cerca de um milhão de pessoas para as ruas do centro do Rio neste sábado (25). A apresentação foi interrompida por volta das 11h, quando a cantora parou de cantar para tentar impedir um assalto que avistou de cima do trio.

Anitta pediu para que todos apontassem para o assaltante até que os policiais chegassem. "Ninguém vai roubar no meu bloco não, gente! eu avisei no início. Quem roubar aqui vai se ferrar. Vão apontando para a gente pegar ele, os documentos vão chegar aqui e eu leio o nome do dono", disse a cantora, que viveu situação semelhante dias atrás, na Bahia. E em anos anteriores também.

O sol forte e a temperatura em torno de 40°C fizeram com que bombeiros entrassem em ação para socorrer quem estava passando mal. Está muito calor e abafado no Rio, e teve gente que chegou ao centro por volta das 7h, duas horas antes do desfile.

Copos d'água estão sendo distribuídos para os que estão mais próximo do cordão de isolamento do trio elétrico, que teve como convidado especial o rapper Jason Derulo, agora com os cabelos azuis. Anitta usa uma roupa em homenagem a Carmen Miranda neste show, o penúltimo do seu Carnaval, que tem como tema "Guerreiras". À noite ela vai se apresentar em um camarote VIP da Marquês de Sapucaí.