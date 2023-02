RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Roberto de Carvalho usou as redes sociais para tranquilizar amigos e fãs sobre o estado de saúde de Rita Lee neste sábado (25). O músico contou que a cantora "está bem e se fortalecendo" após a sua internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (24).

"Quero lhes informar que a Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos", começou músico.

De acordo ainda com Roberto, a internação de Rita Lee faz parte do processo de recuperação do câncer de pulmão, diagnosticado em maio de 2021. Em abril do ano passado, o filho mais velho da cantora, Beto Lee revelou que ela tinha apelidado o tumor de "Jair". "That´s Rita", disse Beto, em publicação nas redes sociais. Rita passou por sessões de radioterapia e imunoterapia.

Companheiro de Rita desde 1976 e pai dos três filhos (Beto, João e Antônio), ele agradeceu o apoio após a notícia sobre a internação ter preocupado amigos e fãs. "Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente e que as Grandes Luzes do Universo estejam nos guiando por todos os caminhos."