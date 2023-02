RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-marido de Titi Müller, Tomás Bertoni se pronunciou sobre a acusação de que ele estaria silenciando a apresentadora com uma liminar proibindo de fazer comentários relacionados ao músico e sua família nas redes. O integrante da banda Scalene negou ser réu confesso por violência contra a mãe do seu filho Benjamin, de 2 anos. Insinuou que as revelações feitas por Titi durante a participação do podcast "Desculpa Alguma Coisa", de Tati Bernardi, eram "inverdades"' e reforçou que em um processo de separação de um casal jamais deveria ser uma "situação espetacularizada".

"Términos de ciclos e acertos de rotinas podem ser complexos, mas jamais deveriam se sobrepor à privacidade e à boa relação do pai e da mãe com o próprio filho. Antes de mais nada, é desrespeitoso com ele. Dito isso, desde o início do processo de separação, mesmo diante de ataques e retaliações feitos nas esferas públicas e privadas, optei pelo caminho da conversa e do alinhamento de forma pessoal e no particular", começou Bertoni. Ele também reclamou de uma reportagem sobre o processo que corre em segredo de Justiça. "Não confere com a veracidade."

O músico, então, prosseguiu: "Nunca fui réu, nem sou "réu confesso" como um veículo colocou. Nunca houve violência, muito menos agressão física. A suposta confissão foi resultado de meses de ameaças, chantagens e constrangimentos que me levaram a assinar um documento on-line que jamais teve validade. Após ter tido uma assessoria jurídica devida, consegui negociar o divórcio em termos honestos e condizentes com a realidade. Importante frisar que a advogada atual da Titi se pronunciou na matéria da GloboNews reproduzindo inverdades facilmente comprováveis nos autos."

Bertoni finaliza que existem provas que vão os fatos por ele apresentados. "Tenho provas que, aos poucos estão vindo à tona no jurídico, tanto cível como criminal. As retaliações vindas da Titi andam em paralelo e crescem conforme o circo por ela criado vai sendo revelado. E mais uma vez, a ação cível não a silencia de nada e está sendo feita baseada na verdade. Tanto é que já foi deferida em duas instâncias e só foi proposta depois de incansáveis tentativas de boa convivência com a Titi."

O casamento dos dois durou dois anos e chegou ao fim em agosto de 2021. Segundo declarações que Titi deu à Justiça, e a qual o blog de Andréia Sadi teve acesso, a atriz afirmou que as violências que sofreu persistiram mesmo após o término da relação. Procurado pelo F5, o Tribunal de Justiça de São Paulo alegou que o processo tramita em segredo de Justiça e que não pode passar informações.