SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário "On the Adamant", dirigido pelo cineasta francês Nicolas Philibert, levou o Urso de Ouro de melhor filme e foi o grande vencedor do 73º Festival de Berlim.

O título ainda não tem tradução ou data de estreia no Brasil. O longa acompanha um centro de saúde mental que funciona em uma estrutura flutuante no rio Sena, em Paris, na França. O local recebe adultos que sofrem de transtornos mentais. A vitória foi considerada uma surpresa entre os competidores.

Os ganhadores da mostra de cinema deste ano foram anunciados neste sábado, dia 25. "Mal Viver", dirigido pelo português João Canijo, levou o escolhido pelo júri, presidido pela atriz Kristen Stewart. Já o alemão Christian Petzold levou o Grande Prêmio do Júri por "Roter Himmel".

Outros vencedores incluem o francês Philippe Garrel, que ganhou o Urso de Prata de melhor diretor por seu último filme, "Le Grand Chariot", e dedicou o prêmio ao cineasta Jean-Luc Godard, que morreu no ano passado.

A atriz espanhola Sofía Ortero, de apenas nove anos, recebeu o prêmio de melhor atuação por "20.000 Especies de Abejas", de Estibaliz Urresola Solaguren.

Conheça os vencedores da competição principal do Festival de Berlim deste ano a seguir.

*Urso de Ouro*

"On the Adamant", de Nicolas Philibert

*Grande Prêmio do Júri*

"Roter Himmel", de Christian Petzold

*Prêmio do júri*

"Mal Viver", de João Canijo

*Melhor direção*

"Le Grand Chariot", de Philippe Garrel

*Melhor roteiro*

"Music", de Angela Schanelec

*Melhor atuação principal*

Sofía Otero, por "20.000 Espécies de Abelhas", de Estibaliz Urresola Solaguren

*Melhor atuação coadjuvante*

Thea Ehre, por "Till the End of the Night", de Christoph Hochhäusler

*Melhor contribuição artística*

Hélène Louvart pela fotografia de "Disco Boy", de Giacomo Abbruzzese