RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois do Super Bowl, o Oscar. Exatamente um mês depois de se apresentar no intervalo de um dos eventos esportivos mais midiáticos do mundo, Rihanna será uma das atrações musicais da maior premiação da indústria do cinema, no próximo dia 12 de março.

A pop star caribenha vai cantar "Lift Me Up", de "Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre", indicada na categoria Canção Original. É a primeira indicação ao Oscar de Rihanna, que tem nove prêmios Grammy na estante da sala. À espera de seu segundo filho com A$AP Rocky, ela será a segunda mulher a apresentar um número musical grávida na história recente de Oscar.

Catherine Zeta-Jones estava prestes a dar à luz quando cantou "I Move On", de "Chicago", no Oscar de 2003, com Queen Latifah. Jones ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante naquele ano e deu à luz sua filha Carys apenas algumas semanas depois.