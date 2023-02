RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Entre a apresentação de seu bloco, que pela manhã levou cerca de um milhão de pessoas ao centro do Rio, e um show em camarote VIP da Sapucaí, Anitta deu um pulinho na concentração da Beija-Flor, no sábado das campeãs (25). Um pulinho à la Anitta: chamando para si todos os holofotes -e bem na hora em que a ex-amiga Ludmilla aquecia o gogó para interpretar o samba ao lado de Neguinho da Beija-Flor.

Anitta gravava cenas para um "projeto misterioso", que de misterioso não tem muita coisa: ela está prestes a lançar mais um clipe em exaltação ao Rio, e chegou a filmar também no barracão da escola, no início do mês.

Para as cenas da Sapucaí, a funkeira sambou com conhecimento de causa (ela já foi destaque da Mocidade Independente de Padre Miguel) ao lado da rainha de bateria, Lorena Raissa. Anitta usava uma fantasia emprestada por Sabrina Sato, rainha da Vila Isabel, que vestiu o mesmo figurino no desfile de 2022. As duas escolas têm o azul e branco como cores predominantes. Ao ver as cenas de Anitta evoluindo na pista e dando uma certa ofuscada em Ludmilla, a web não perdoou.