SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" foi eleito o melhor filme do ano pelo Sindicato dos Produtores, o PGA, que reconhece obras de cinema e TV.

"The White Lotus", da HBO, e "O Urso", do Star+, venceram nas categorias de melhor série de drama e comédia, respectivamente.

O longa-metragem de Daniel Kwan e Daniel Scheinert --dupla conhecida como "os Daniels"-- desbancou outros nove candidatos ao prêmio: "Avatar: O Caminho da Água", "A Baleia", "Os Banshes de Inisherin", "Elvis", "Os Fabelmans", "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", "Tár" e "Top Gun: Maverick".

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", assim, confirma ser um dos favoritos da temporada e também forte candidato ao Oscar, uma vez que o PGA tradicionalmente aponta a direção em que o vento sopra.

Pinóquio", de Guillermo del Toro, foi reconhecido como melhor filme de animação, enquanto "Navalny", sobre Alexei Navalni, opositor de Putin na Rússia, levou na categoria de documentário.

"The Dropout", do Star+, foi reconhecida como melhor minissérie. No enredo, Amanda Seyfried interpreta Elizabeth Holmes, que protagonizou uma fraude bilionária no Vale do Silício.

"Weird: The Al Yankovic Story", em que Daniel Radcliffe dá vida ao músico satírico Weird Al, levou o prêmio de melhor filme para streaming ou TV.

"The White Lotus", atual sensação do mundo das séries, deixou para trás "Andor", da Disney+, "Better Call Saul", da Netflix, "Ozark", do mesmo streaming, e "Ruptura", da Apple TV+.

Na categoria de comédia, "O Urso", uma das mais aclamadas da temporada, bateu "Abbott Elementary", do Star+, "Barry", da HBO, "Hacks", da HBO Max, e "Only Murders in the Building", do Star+.

Além das produções reconhecidas, outro grande destaque da noite foi Tom Cruise, homenageado com o prêmio especial David O. Selznick, dedicado a nomes que protagonizam grandes realizações em Hollywood.

O ator, afinal, liderou o elenco e produziu "Top Gun: Maverick", a maior bilheteria global de 2022 --que acumula a soma de US$ 1,5 bilhão, ou R$ 7 bi.

"Top Gun" empolgou tanto a crítica especializada quanto o público, que foi em massa aos cinemas curtir a projeção, algo raro hoje em dia fora do contexto dos super-heróis.

O longa-metragem de ação tornou-se um dos principais sucessos da carreira de Cruise, de 60 anos, e também está indicado ao Oscar de melhor filme.