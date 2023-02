SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - 'Pinóquio de Guillermo del Toro' ganhou o prêmio de longa-metragem no 50º Annie Awards, um dos principais da área da animação, no sábado (25).

A obra foi eleita como melhor filme da indústria da animação e liderou a lista de vencedores com cinco troféus no total, como a melhor direção para del Toro e o também diretor Mark Gustafson.

O filme acumulou, ainda, vitórias em música para Alexandre Desplat, Roeban Katz, del Toro e Patrick McHale, design de produção para Curt Enderle e Guy Davis e design de personagens para Tucker Barrie.

Del Toro, que havia acabado de receber o troféu do PGA Awards pela produção de 'Pinóquio', ficou emocionado ao ganhar o Annie de direção ao lado de Gustafson. "Eu queria tanto o Annie. É a coisa mais linda do mundo!"

Ele disse que a cerimônia de Annies era o único lugar em que ele não precisava apontar que a animação é um meio e não um gênero. "O que posso dizer sobre 'Pinóquio' é que foi feito por artistas, e os animadores foram tratados como elenco e não como técnicos."

"Marcel the Shell With Shoes On", também um filme em stop-motion, ganhou o Annie para filme independente, e outros dois prêmios.

Jenny Slate foi premiado pela dublagem como Marcel, enquanto Slate, Dean Fleischer Camp, Nick Paley e Elizabeth Holm ganharam por roteiro.

A Apple TV+ e a BBC escolheram quatro Annies para seu curta de animação "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", incluindo melhor produção especial e direção para um projeto de TV/mídia.

O filme de 34 minutos foi dirigido por Peter Baynton e Charlie Mackesy, o autor do livro no qual o filme foi baseado. Tim Watts ganhou por design de personagem de TV/mídia e Daniel Budin ganhou um zootrópio de ouro por editorial de TV/mídia.

A série de animação da Netflix"'Love Death + Robots" levou quatro prêmios: melhor FX para TV/mídia (Kirby Miller, Igor Zanic, Joseph H. Coleman, Steven Dupuy e Josh Schwartz), design de personagens para TV/mídia (Alberto Mielgo) , escrevendo para TV/mídia (Andrew Kevin Walker) e storyboard para TV/mídia (Emily Dean).

''Avatar: The Way of Water" ganhou como melhor longa-metragem FX (Johnathan M. Nixon, David Moraton, Nicholas Illingworth, David Caeiro Cebrian e Alex Nowotny) e de animação de personagens de ação ao vivo.

"Oni: Thunder God's Tale" também conquistou dois prêmios, um para série limitada de TV e design de produção para TV.

"Gato de Botas: O Último Desejo" ganhou por storyboard para um longa e editorial para um longa.