SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para os fãs de "Bridgerton" (Netflix) que estão com saudades da história e do universo da alta sociedade de época em Londres, o serviço de streaming embarca em mais uma produção sobre o tema. A série da vez é "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", que contará o passado da monarca e de outros personagens, como o de seu marido, o rei George, e estreia na plataforma em 4 de maio.

Enquanto nas duas primeiras temporadas de "Bridgerton", a rainha se irrita com as fofocas de uma misteriosa autora que se denomina como Lady Whistledown e tenta, a todo custo, descobrir quem é a pessoa por trás dos panfletos que agitam a sociedade, no spin-off o público acompanhará o passado da personagem, seu amadurecimento e os passos que a fizeram chegar ao poder.

Shonda Rhimes, a criadora, afirma que a série é importante para vermos uma história de amor que envolva mulheres mais velhas. "Voltar ao passado e às histórias dessas mulheres é muito importante. Histórias de romance geralmente não incluem mulheres dessa idade, e esses detalhes completam a história de um jeito nunca visto", diz ela, em recente evento para promover a série, do qual o F5 participou.

Logo na primeira cena, vemos uma jovem rainha relutante com as decisões tomadas pelo irmão em se juntar ao Império Britânico. Quem interpreta essa versão mais nova da rainha é India Amarteifio, que disse que assistiu "Bridgerton" quando foi lançada e a reassistiu antes das gravações para poder encarnar as sutilezas e trejeitos da atriz Golda Rosheuvel, que dá vida à monarca mais velha.

"Os personagens são únicos e mudam se adaptam enquanto crescem. Fiquei muito animada de poder criar o passado da Charlotte, ela é uma força da natureza", comenta Amarteifio. As atrizes dizem que conversaram para trocar experiências.

"Nos falamos por telefone, para trocar ideia e ver como era a personagem, como ela se sentia e sobre os desafios de interpretar o passado de um personagem que já existe no presente", comenta Golda. "Mas, apesar disso, gostaríamos que a India fosse autêntica e colocasse a própria verdade, a própria pele. Isso dá poder", complementa.

Como toda boa história de romance de época, o relacionamento entre Charlotte e o rei George também ganha destaque na produção. Apesar da trama original manter um mistério sobre o que acontece com o personagem, no spin-off será possível descobrir um pouco mais sobre quem ele é.

Corey Mylchreest, que dará vida ao rei mais jovem, conta que fez uma grande pesquisa para tentar entender o passado do monarca, que realmente existiu --durante o evento, o ator até arriscou um "obrigado" quando respondeu à pergunta de um espectador do Brasil.

"É uma pessoa que não sabemos muito quem é, conhecemos por biografia ou carta. Então, li muito isso, e anotações também", diz. "Mas, na série, não fizemos como se fosse uma biografia de fato, então o público deve assistir sem expectativa dessa representação."

Os atores que vivem o casal dizem que é uma história de amor muito linda e que esse passado vai mostrar como o relacionamento deles evoluiu. "Os personagens estão sob pressão e todo esse sistema e as aspirações pessoais com a coroa", explica o ator. "Eles estão tentando escapar de certos deveres com a sociedade."

Quem também terá o passado revelado na trama será lady Danbury. Em "Rainha Charlotte", as cenas mostrarão como a amizade entre elas as fortaleceu e permitiu que ambas chegassem às posições que ocupam no futuro.

"O que move a Danbury é a frustração, de não ter possibilidade de mudanças. Ela se sente estagnada. Quando a Charlotte chega, ela representa mudança. É um catalisador para a personagem Danbury se apossar do poder de quem é e do que tem", comenta Arsema Thomas, que interpreta a versão mais jovem da personagem.