SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Jamie Lee Curtis disse que "Sexta-Feira Muito Louca" vai ganhar uma sequência, durante uma entrevista na premiação PGA, nos Estados Unidos, neste fim de semana.

"Sem dizer que há algo oficialmente, estou dizendo neste momento: 'É claro que isso vai acontecer'", disse ela. Apesar do comentário, não há nenhuma confirmação da Disney sobre uma continuação.

Protagonizado por Curtis e Lindsay Lohan, o filme dirigido por Mark Walters foi sucesso de bilheteria quando foi lançado, em 2003. Na comédia, elas interpretam mãe e filha que trocam de corpo após comerem um biscoito da sorte.

No dia 14 deste mês, Curtis já tinha dado dicas sobre uma possível continuação. A atriz compartilhou uma foto dela com Lohan no Instagram e escreveu na legenda "É sexta-feira. Só estou dizendo!".

Além disso, há rumores de que o estúdio está em negociação com as duas atrizes para a produção.