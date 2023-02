RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de enfrentar uma maratona no Carnaval do Rio, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, Anitta, 29, usou as redes sociais para comemorar o fim da folia. Diagnosticada no final de 2022 com o vírus Epstein-Barr, que pode causar a esclerose múltipla, a cantora assumiu nas redes sociais que teve receio de não conseguir cumprir todos os eventos de sua agenda.

"Ufa... Agora sim. Fim do carnaval para mim. Confesso que achei que não fosse conseguir chegar até o fim esse ano. Saúde está babado. Mas, com muita disciplina e cuidados, rolou. Morta. Tudo dói. Grata e feliz. Obrigada a todo mundo que me acompanhou", escreveu em um post publicado no Twitter.

Logo em seguida, ela postou um vídeo de como foi a sua rotina neste sábado (25), mostrando que chegou a acordar às 4h30 da manhã para, às 7h, já estar em cima do trio arrastando multidões pelas ruas do Centro do Rio. Depois, ela compartilhou a participação em vários eventos ao longo do dia e até uma passagem na Marques de Sapucaí.

Anitta ainda postou que só conseguiu dormir às 5h30 deste domingo. "Quantas horas tem o seu dia? Nem acreditei quando acordei viva", colocou na legenda da postagem.

