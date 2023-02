SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As últimas edições do Big Brother da Holanda foram de apertar o coração. Isso porque o reality local colocou alguns participantes numa verdadeira prova de resistência. Entes queridos entraram no programa e os participantes eram proibidos de tocar e interagir com a pessoa sob risco de eliminação. A prova chamava "freeze" (congelado em tradução livre).

Porém, uma cena que vem chamando a atenção de muita gente é a de um cão cuja dona é uma das concorrentes ao prêmio milionário. Ele entra no Big Brother e, assim que a dona o vê, se assusta e coloca a mão no rosto para nem sequer olhar para o bichinho.

O cachorro a reconhece, balança o rabo e tenta um carinho, mas sai após ser ignorado. Depois de ele ir embora, a participante fica aos prantos e precisa ser consolada pelos demais concorrentes. Muita gente achou crueldade.