SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova etapa das obras do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em São Paulo, foi iniciada na última sexta-feira (24): o muro do entorno do clube esportivo começou a ser derrubado e será substituído por grades metálicas.

A ideia, segundo a concessionária Allegra, atual administradora do equipamento, é permitir uma integração maior entre o complexo Pacaembu e a cidade de São Paulo. A instalação do gradil será realizada em um trecho de 450 metros entre o Portão 22, na rua Desembargador Paulo Passaláqua, e o encontro das ruas Itápolis e Capivari. A calçada também será reformada.

O serviço terá duração de três meses e, de acordo com a empresa, foi aprovado pelos órgãos de preservação do patrimônio histórico e pela Prefeitura de São Paulo. Inaugurado nos anos 1940, o conjunto arquitetônico do Pacaembu é tombado.

A Allegra assumiu a gestão do equipamento municipal por 35 anos em janeiro de 2020 e prevê investir até R$ 400 milhões até o fim de 2023. As obras de "reforma, restauro e modernização" foram iniciadas em junho de 2021 e preveem um edifício de nove andares onde antes ficava a arquibancada conhecida como tobogã, que foi inteiramente demolida.

No projeto do edifício divulgado pela Allegra, está previsto ainda um hotel, um centro de eventos e convenções para até 9.000 pessoas e um estacionamento subterrâneo. Também haverá a criação de um centro de medicina esportiva e restaurantes.

A previsão é que o novo Pacaembu seja inaugurado em janeiro de 2024, na final da Copa São Paulo, que tradicionalmente sempre foi disputada no estádio no dia do aniversário da capital paulista, em 25 de janeiro.